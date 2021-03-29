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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Şüphelilerin adliyeye çıkarılma görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Hastane Mağdur Kadın Akalan Fuhuş Operasyonu Fuhuş 


- Eskişehir’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından “İnsan Ticareti, Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini” suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalara 02 Mart 2021 tarihinde başlayan ekipler, planlı ve detaylı incelemeleri sonucunda 25 Mart 2021 günü olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi Eskişehir il merkezinde yakaladı. Operasyon kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 35 erkek şahıs ile 4 mağdur kadının bilgi sahibi olarak ifadesi alınacağı ve soruşturmanın devam ettiği bilgisi alındı. Gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli ise hastanedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AFÇ-
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