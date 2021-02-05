Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Fuhuş çetesi çökertildi, 7 kadın kurtarıldı

Fuhuş çetesi çökertildi, 7 kadın kurtarıldı

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Akalan Fuhuş Suç Örgütü Fuhuş Çetesi 

-Jandarma zanlıların adliyeye çıkarması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Gülnar ilçesinde fuhuş çetesine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 7 kadın kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan projeli dosya kapsamında 5 aylık takip sonucunda Gülnar ilçesinde 'fuhuş, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçunu işledikleri değerlendirilen suç örgütünün Konya-Karaman ve Eskişehir bağlantılı oldukları tespit edildi.Jandarma ekipleri fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçunu işleyen 25 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çete mağduru 7 kadın kurtarıldı. Örgütlü olarak suç işledikleri belirlenen Ç.B, B.T, İ.E.T, A.T, M.İ. ve B.A.D adlı şüpheliler gözaltına alındı.İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Eskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurduEskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurdu
Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı