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FT Antalyaspor statta çaldığı şarkı nedeniyle sanatçı tarafından mahkemeye verildi
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
FT Antalyaspor statta çaldığı şarkı nedeniyle sanatçı tarafından mahkemeye verildi

FT Antalyaspor statta çaldığı şarkı nedeniyle sanatçı tarafından mahkemeye verildi

Recebim'in açıklaması

( RİZE ) - RİZE

Zam Maneviyat Irak 


- Rizespor maçından sonra Karadenizli sanatçı Recebim’in ‘Sana da güle güle’ parçasını çalan FT Antalyaspor’a sanatçı tarafından dava açıldı. Çaykur Rizespor’u kendi sahasında ağırlayan FT Antalyaspor, 3-2’lik galibiyetinin ardından statta Karadenizli sanatçı Recebim’e ait olan ‘Buraya kadarmış, sana da güle güle’ sözlerinin yer aldığı Sana da Güle Güle parçasını çaldı. Rizespor’a gönderme yapıldığını düşündüren şarkının sahibi Recebim ise durumun kendisini rahatsız ettiğini dile getirerek Antalyaspor’a karşı hukuki süreç başlattığını dile getirdi. Recebim yaptığı açıklamada “Benim şarkım Rizespor stadında çalacak tabi, ben tarafım. Benim eserlerim önce Rize’nin tarafıdır. Antalya bizim tabi ki bizim canımız ciğerimiz şehrimizdir. Ama madem bir rekabet içerisindeyiz rekabete de saygı duyacağız. Ben bütün sevenlerim, Rizespor taraftarları adına çok üzüldüm. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hukuki süreci de başlatmış bulunuyorum” ifadelerini kullandı. ‘O zaman yalandan mı Karadenizliyim ben?’ ‘Benim şehrimin başka arması yok’ diyerek Çaykur Rizespor’a sahip çıkan Recebim “Ben önce Rize’den başlarım, Trabzon’dan devam ederim, Giresun, Ordu, Samsun derim. Bu benim namus meselem. O zaman yalandan mı Karadenizliyim ben? Ben bir sürü şarkılar yaptım Karadenizliyim diye. Ben Karadenizliyim ama bizi, sizi, kültürümüzü, maneviyatımızı nasıl biri olduğumuzu anlatmaya çalıştım” şeklinde konuştu.
(HFD-
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