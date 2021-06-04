FSM Köprüsünde araç yangını



- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araca vatandaşlar yangını söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

