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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
FSM Köprüsünde araç yangını

FSM Köprüsünde araç yangını

Araç yangından görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Araç Yangını Bild 


- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araca vatandaşlar yangını söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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