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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
FSM Köprüsünde araç alev alev yandı

FSM Köprüsünde araç alev alev yandı

Yanan araç telefon ve mobese görüntüsü

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

Mobese Görüntüsü Bild Mobese 


- İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, saat 17:30 sıralarında köprü üstünde yanmaya başladı.
Alev alev yanan otomobilden yoğun dumanlar yükseldi. Edirne istikametine olan yolda yanan araç nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı oldu. Bölgede yoğun trafik yaşanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içinde yangını söndürdü.
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