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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
FSM girişinde kaza: 3 polis yaralandı

FSM girişinde kaza: 3 polis yaralandı

drone görüntüsü

Polis Aracı Hastane Polis Memuru Trafik Polisi Sivil Polis 

-Yaralı polisin görüntüsü
-Kazaya karışan araçlar
-detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Polis araçları çarpıştı İSTANBUL

- FSM Köprüsü girişinde iki polis aracı çarpıştı, 3 polis memuru yaralandı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yeri havadan görüntülendi. Kaza, 12.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Etiler girişinde meydana geldi. Araçlarıyla Ankara istikametine seyir halinde olan sivil polis ekibi kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybedince, uygulama noktasında bekleyen bir trafik polisi aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç önünde bulunan bariyerlerin altına girdi. Trafik ekibi aracındaki 2 ve sivil ekip aracındaki 1 memur kaza sonucu yaralandı. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılardan birinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı görülürken, diğer iki polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciyle yolda kaldırılarak götürüldü. Kaza alanı havadan görüntülendi.
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