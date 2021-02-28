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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Freni patlayan tırın dehşet anları kamerada

Freni patlayan tırın dehşet anları kamerada

çarpma anı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Çarpma Anı Elektrik Direği Kamera Elektrik Kesintisi Trol 


- Zonguldak’ta freni patlayan tır elektrik direğine ve park hallindeki araca çarparak durabildi. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Rüzgarlı caddesinden kent merkezine inen 67 AY 296 plakalı tır sürücüsü aracın freni patlaması sonucu kontrolü kaybetti. Tır sürücüsü freni patlayan aracı direğe çarparak durdurabildi. Tırın çarpma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kaza öncesi tırın yanından bir aracın geçtiği görülürken kazayı saniyelerle atlattı. Kazada çarpma sonrası tırın elektrik direğine çarpması sonrası elektrik kesintisi olduğu görüldü.

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