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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı

Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı

Kazanın kamera görüntüsü

İş Makinesi İran Bild Kamera 

-Kazaya karışan araçlardan görüntüler
-Yola savrulan varillerin iş makinesi tarafından temizlenmesi

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis-Baykan kara yolunda freni patlayan tırın önündeki aracın üzerinden geçerek hurdaya çevirirken, içerisindeki 2 kişi ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Freni patlayan İran plakalı tır, önündeki otomobili ezerek hurdaya çevirdi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tırdan yola savrulan variller ise olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla toplandı.
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