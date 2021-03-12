Freni patlayan tır dehşet saçtı: ölü ve yaralılar var

-yaralılar

-kurtarma ekipleri

-hurdaya dönen araçlar



( BURSA )- Yolun karşısına geçen tır, önüne gelen araçları biçti- İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı BURSA



- Bursa’da freni patlayan tır dehşet saçtı. Yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen araçları biçti. Onlarca aracın hurdaya döndüğü kazada çok sayıda yaralı ve 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Kaza, Bursa - Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen tır sürücüsü, freni patlayınca önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yolun ortasındaki bariyerleri aşan tır, İnegöl istikametine gitmekte olan araçlara çarpmaya başladı.

10’larca aracı önüne katan tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Diğer araçlarında hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü. Onlarca yaralı ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.



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