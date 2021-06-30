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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Freni patlayan tır dehşet saçtı: 4 ölü

- Freni patlayan tır dehşet saçtı: 4 ölü

Olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Altın Adala Gözaltı Sivil Savunma 

-Parçalanan araçlar
-Detay

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

- Meksika’nın Jalisco eyaletinde şehirlerarası gişelerde freni patlayan tır, sıra bekleyen araçlara çarptı. Kazada 7 araç zarar görürken, 4 kişi öldü 8 kişi de yaralandı. Meksika’nın Jalisco eyaletinde Guadalajara ile Lagos de Morena şehirleri arasında bulunan otoyolda Jalostotitlan gişelerinde freni patlayan tır dehşet saçtı. Jalisco Eyaleti Sivil Savunma ve İtfaiye Biriminden edinilen bilgiye göre, gişelere yaklaştığı sırada freni patlayan tır önce bir kamyonete, yükünün ağır olması sebebiyle hızını alamayan tır ardından gişelerde ödeme için sıra bekleyen diğer araçlara da çarptı. 7 aracın zarar gördüğü kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Otoyol çalışanlarının ihbarının ardından olay yerine gelen sivil savunma ve itfaiye ekipleri, cesetleri parçalanmış araçlardan çıkardı. Adını açıklamayan bir itfaiyeci, “Olay yerine vardığımızda 8 küçük araç, 3 nakliye aracı ve 2 ağır aracın dahil olduğu kazada yaptığımız tespite göre 6’sı hafif, 2’si orta derecede olmak üzere toplam 8 yaralının olduğu ve maalesef biri erkek 3’ü kadın 4 kişinin de hayatını kaybettiği bir trafik kazası meydana geldi” dedi.
Tır sürücüsü gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.
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