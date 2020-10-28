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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 8 yaralı

Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 8 yaralı

Kaza yapan araçlardan detaylar,

Hastane Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Kamyon Şoförü Aktüel 

-Vatandaşlardan detaylar
-Freni patlayan kamyondan detaylar
-Kamyon sürücüsü ile röp.
-Detay aktüel görüntü

( ÇORUM )- 2 kilometre sonra duran kamyon 5 araca çarptı- Kazanın ardından kamyon şoförü şoka girdi ÇORUM

- Çorum'da freni patlayan kamyonun 2 kilometre boyunca trafikteki araçlara çarparak sürüklendiği kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çorum çevreyolundaki Binevler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Dönek idaresindeki 16 AJK 638 plakalı kamyonun freni patlaması sonucu tır, kamyon ve 3 otomobile çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 2 kilometre sonra durabildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından gazetecilere açıklama yapan sürücü Bilal Dönek, "Rampayı iniyordum kamyonun freni patladı. Vites düşürdüm ama ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece bir araç korna çalmama rağmen önüme çıktı. Hızım düşüktü. Hız düşük olmasa tampondan başka hiç hasar var mı?" dedi Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (MMY-TG-HA
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