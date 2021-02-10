Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Freni patlayan kamyon 4 lüks aracı biçti

- Freni patlayan kamyon 4 lüks aracı biçti

- Kaza yerinden görüntüler

Polis Hastane Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Lüks Otomobil 

-- Ambulanstan görüntüler
-- Hurdaya dönen araçlardan görüntüler
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de iddiaya göre freni patlayan kamyon, ışıklarda bekleyen 4 araca çarptı. Lüks araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre freni patlayan 46 LV 971 kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 35 ADJ 194 plakalı Mercedes, 38 YE 995 plakalı Audi, 38 AEA 175 plakalı Seat ve 35 FM 659 plakalı Fiat marka otomobillere çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bazılarının hurdaya döndüğü lüks otomobiller, incelemelerin ardından kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-AÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı