- Freni patlayan kamyon 4 lüks aracı biçti

-- Ambulanstan görüntüler

-- Hurdaya dönen araçlardan görüntüler

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de iddiaya göre freni patlayan kamyon, ışıklarda bekleyen 4 araca çarptı. Lüks araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre freni patlayan 46 LV 971 kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 35 ADJ 194 plakalı Mercedes, 38 YE 995 plakalı Audi, 38 AEA 175 plakalı Seat ve 35 FM 659 plakalı Fiat marka otomobillere çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bazılarının hurdaya döndüğü lüks otomobiller, incelemelerin ardından kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-AÖ-



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