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Freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay yeri

Polis Savaş Esnaf Bild Şahit 

-görgü şahitleri röportaj
-detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da freni boşalan tır park halindeki 2 araca çarptıktan sonra fırına girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araçlarda ve apartmanda hasar oluştu. Olay, 02.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi Pirim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde arızalanan 44 ADA 549 plakalı Ford Marka tırı sürücüsü kaza yerine yaklaşık 300 metre ileride yol kenarına park ederek, civardaki esnaflara parça alarak sabah saatlerinde döneceğini belirttikten sonra bölgeden ayrıldı. İlerleyen saatlerde frenleri boşalan tır yaklaşık 300 metre ilerleyerek, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra fırına girerek durabildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken tırın çarptığı araçlar ile apartmanda hasar oluştu. Tırın savaş alanına çevirdiği sokakta dışarı çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler çevre güvenliği alarak, tır sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Araç sürücüsüne ulaşamaya çalışan ekiplerin bölgedeki çalışması sürerken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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