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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Freni boşalan kepçe 2 araca çarptı

Freni boşalan kepçe 2 araca çarptı

Yan yatan ticari araçtan görüntü

Doğalgaz Polis Elektrik Direği Bild Ticari Araç 

-Polis ekiplerinin ve vatandaşların yan yatan araca bağlanan halatı tutması
-Ticari araç sahibi Yakup Şişman ile röportaj
-Detaylar

( TRABZON )-Kaza sonrası polis ve vatandaşlar seferber oldu TRABZON

- Trabzon’un Ortahisar ilçesinde freni boşalan kepçenin çarptığı minibüs yan yattı. Uçuruma yuvarlanmaması için halatların bağlandığı ticari araç için polis ve vatandaşlar seferber oldu. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki 817. sokakta meydana gelen kazada doğalgaz firmasına ait Mehmet Onur yönetimindeki kepçenin freni boşaldı. Yokuş aşağı sürüklenen kepçe, önce bir otomobile ardından doğalgaz firmasına yemek götüren Yakup Şişman yönetimindeki 61 LB 370 plakalı ticari araca çarptı. Önüne sürüklediği ticari araçla kaymaya başlayan kepçe elektrik direğine çarparak dururken, ticari araç tarlaya düşerek yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yan yatan ticari aracın uçuruma yuvarlanmaması için araca halat bağladı. Polis ve çevredeki vatandaşlarında seferber olduğu çalışmada ticari aracın uçuruma yuvarlanmaması için yoğun çaba sarf edilirken, kazada yaralanan olmadı. Yan yatan ticari araç çekici ile yardımıyla kurtarılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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