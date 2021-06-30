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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Freni boşalan kamyonet su kanalında asılı kaldı

Freni boşalan kamyonet su kanalında asılı kaldı

Araçtan detay

Polis Korkuluk Bild Su Kanalı Polis Ekipleri 

-su kanalından detay
-korkuluklardan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te park halindeki kamyonet, el freninin boşalmasının ardından rampa aşağıya hareket edip korkuluklarına çarptığı su kanalında asılı kaldı. Kaza, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Kazım C. isimli vatandaşın park ettiği 78 AAG 471 plakalı kamyonet freninin boşalması sonucu hareket etmeye başladı.
Rampa aşağıya giden sürücüsüz araç su kanalının bariyerlerine çarpıp asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. (RB-
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