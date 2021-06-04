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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Freni boşalan kamyonet depoya girdi

Freni boşalan kamyonet depoya girdi

Kamyonet görüntü

Polis Market Bild Polis Ekipleri 

-Olay yeri görüntü
-Olay yeri inceleme ekipleri görüntü
-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Piyalepaşa’da park halindeki aracın freni boşaldı. Yokuş aşağı hareket eden araç bir apartmanın garajını yıkıp içeri daldı. Olay, sabah 03.00 sıralarında Beyoğlu Mahallesi Piyalepaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde duran kamyonetin freni boşaldı. Freni boşalan kamyonet aşağıya doğru kayınca bir apartmanın depo olarak kullanılan garajına daldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen Polis ekipleri araç sahibine ulaştı. Aracın ruhsatının olmadığını öğrenildi. Daha sonra polis ekiplerinin bildirmesiyle olay yeri ekipleri gelerek inceleme yaptı. Kamyonetin çarparak durabildiği deponun yanındaki market sahibi “ Komşuların dediğine göre, gece 03.00 gibi park halindeki bir araç aşağıya doğru gelmeye başladı.
Nasıl geldiğini de kimse bilmiyor. Allaha şükür ki çoluğa çocuğa bir şey olmadı. Dükkana da gelebilirdi olay neticede bu şekilde oldu” dedi
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