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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Freni boşalan kamyon metrelerce sürüklendi, lüks otomobile çarparak durabildi...Kaza anı kamerada

Freni boşalan kamyon metrelerce sürüklendi, lüks otomobile çarparak durabildi...Kaza anı kamerada

-güvenlik kamerası-

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Hafriyat Kamyonu Lüks Otomobil 

-Kaza anı
-Hasar gören otomobil
-Otomobil sahibi ile röp.
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de freni boşalan hafriyat kamyonu metrelerce sürüklendikten sonra lüks araca çarparak durabildi. O esnada boş olan caddede şans eseri facia yaşanmazken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza, dün saat 16.30 sularında Arnavutköy Anadolu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, freni boşalan hafriyat kamyonu ara sokakta metrelerce kayarak yol kenarına park etmiş lüks araca çarptı. O esnada caddeden geçen herhangi bir araç veya yaya olmaması olası bir facianın yaşanmamasına neden oldu. Feci kaza anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken lüks otomobil ise pert oldu. “Burada çocuklar oyun oynuyor normalde” Hafriyat kamyonunun çarpması sonucunda lüks otomobili hurdaya dönen İrfan Şimşir, “Karşı sokakta bir tane hafriyat kamyonu vardı, sürekli buraya malzeme falan getiriyor biliyoruz yani. Freni boşalınca çok şiddetli şekilde geldi ve aracımız bu hale geldi. Şoförü ile görüştük aslında onun da suçu yok freni boşalınca bir şey yapamamış. O esnada sokakta kimse olmamasına dua ve şükür ediyoruz normalde burada çocuklar oyun oynuyor. Ortalama 350 bin TL’lik zararımız var şu anda” İfadelerini kullandı.
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