Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarparak durabildi

-Röportaj

-Ekiplerin çalışması



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’da bir kamyon freninin boşalması sonucu elektrik direğine vurdu. Direğin devrilmesiyle birlikte Yunus Emre Mahallesi’nde elektrikler gitti. Mahalleli iftar vakti karanlıkta kaldı. Kütahya’nın Yunus Emre Mahallesi Başaran Sokak’ta balya yüklü kamyonu park ettiği yerden götürmek isteyen sürücü, kamyonun hakimiyetin kaybederek elektrik direğine 2 defa geri geri çarptı. 2’nci çarpma sonrası beton elektrik direği ağır hasar gördü. Direk elektrik ve telefon tellerine asılı kalarak tamamen göçmekten kurtuldu. Elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu mahallenin elektrikleri gitti. Direğe çarpan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Vurup kaçan sürücüyü emniyet güçleri yakaladı. Olay yerine gelen OEDAŞ ekipleri tarafından direğin yenisiyle değiştirme çalışmaları başladı.

Aynı sokak üzerinde bir hafta öncede trafo yangını meydana gelmişti. Mahalle sakini ve olay tanığı Mustafa Erçin, “Direğin karşısındaki evde oturuyorum. Ezan okunmuş orucumuzu açmıştık. Bir ses duyduk. Baktığımızda kamyon direğe geri geri vurmuştu. Bir daha kamyonu geri kaçırarak direğe vurmasıyla birlikte direk ağır hasar aldı. Direğimize vurdu elektriksiz kaldık” dedi.

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