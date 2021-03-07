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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Freni boşalan gıda yüklü zırhlı araç park halindeki otomobile böyle çarptı

Freni boşalan gıda yüklü zırhlı araç park halindeki otomobile böyle çarptı

kaza anı mobese görüntüleri

Zırhlı Araç Jandarma Su Kanalı Mobese Görüntüleri Mobese 

-kazadan sonraki an
-otomobilin hasarı
-zırhlı aracın sıkıştığı yerden çıkarılması
-ambulans ve jandarmanın gelmesi

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak'ta sabah saatlerinde freni boşalan gıda yüklü zırhlı araç, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.Kaza, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah seyir halinde olan gıda yüklü zırhlı araç park halindeki 73 EC 524 plakalı otomobile ve duvara çarpıp ardından su kanalına sıkıştı. Berberde tıraş olmak için oturan otomobil sahibi, sesi duymasıyla dışarıya çıktığında durumu fark etti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu, otomobil çekici ile zırhlı araç kepçe ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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