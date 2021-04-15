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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Yaralı sürücüden detaylar

Polis Hastane Polis Ekipleri Trol 

-Yaralı ambulans bindirilirken
-Kazalı araçtan detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de 'U' dönüşü yapmak isterken fren yerine gaza basarak kaldırıma çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Kırıkkale’de Atatürk Bulvarı üzerindeki İstasyon Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 Y 8620 plakalı Renault marka otomobil sürücüsü İbrahim S., bulvardan 'U' dönüşü yapmak isterken bir anda fren yerine gaza bastı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktı. Sürücü İbrahim S. kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, burada yapılan il müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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