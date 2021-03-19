Fren yerine gaza basan sürücü 8 metrelik otopark duvarından düştü...O anlar kamerada

--Güvenlik kamerası görüntüleri

--Görgü şahidi ile röportaj

--Genel ve detay görüntüler



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'da bir sürücü kontrolünü kaybettiği aracıyla birlikte 8 metrelik otopark duvarından uçarak yan binadaki otoparka düştü. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı. Olay, Altındağ ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde otomobilinin pedallarını karıştırarak yanlış pedala basan ve aracın kontrolünün kaybeden kadın sürücü, ikamet ettiği binanın 8 metrelik otopark duvarından telleri kırarak yan binanın otoparkına uçtu. Uçan araç park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Ters dönen araçta sıkışan kadının yardımına çevre sakinleri koşarak, şoka giren sürücüyü araçtan çıkardılar. Olaydan sonra bölgeye intikal eden 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kazazedeyi hastaneye götürdüler. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmazken, sürücü kadın hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan iki araç perte çıkarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan kazayı gören bina görevlisi de kaza anını, "Evde gürültüyü duydum, gürültüyü duymam üzerine dışarıya çıktım. Arabanın kaza yaptığını gördüm. Yaralı arabanın içindeydi. Kurtulmak için müdahalede bulunduk. Yaralıyı arabadan çıkardık. Arabada yukarıdan panik halinde geriye takmış. O şekilde düşmüş. Sesi duydum ses üzerine çıktım. Bir yaralı vardı. Onu da gerekli mercileri aradık. Geldiler gerekli müdahalede bulundular" sözleriyle anlattı.



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