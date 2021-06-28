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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fren sistemi bozulan otomobil 5 araca böyle çarptı

Fren sistemi bozulan otomobil 5 araca böyle çarptı

Kaza anı

Çarpma Anı Bild Kamera Direksiyon Trol 

-Kazaya karışan araçların fotoğrafları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Beşiktaş'ta fren sisteminin arızalanması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 araca çarpıp durabildi. 1 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya böyle yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza dün Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Arif Özdem 34 DAH 332 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, aracının fren sistemi bozuldu. Trafik ışıklarına yaklaşan Özdem, fren sistemi bozulan aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun eğimli olması nedeniyle hızlanan otomobil, 5 araca çarparak durabildi. Kazada Arif Özdem yaralanırken, kazaya karışan araçlarda da hasar oluştu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arif Özdem'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin araçlara çarpma anı yer alıyor.
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