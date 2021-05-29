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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Savaş gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçiş görüntüsü

Savaş Gemisi Sahil Güvenlik 

-Savaş gemisine eskortluk eden Türk Sahil Güvenlik botlarından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaparak Karadeniz’e açılmıştı. Karadeniz’den dönüş yapan Fransız savaş gemisi, saat 19.00 sularında İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaparak Marmara Denizi’ne açıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçen geminin güvertesinde asker olduğu görüldü.
Savaş gemisine boğazı geçişi sırasında, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı sahil güvenlik botları da eşlik etti.
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