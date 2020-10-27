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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Fransız sanatçının 'yardımlaşma zinciri' Haliç'te

- Fransız sanatçının 'yardımlaşma zinciri' Haliç'te

Drone Görüntü

( İSTANBUL ) - Fransız sanatçının "yardımlaşma zinciri" Haliç'te İSTANBUL

Beraberlik 


- Fransız sanatçı Saype'nin "Beyond Walls" projesinin 8'inci ayağı İstanbul oldu. Saype adıyla tanınan Guillaume Legro isimli sanatçı, birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı simgelemek için Haliç’te çimenlerin üzerine tokalaşmış el sembolünü çizdi. Dev eser drone ile havadan görüntülendi. Fransız sanatçı Saype´nin geçen yıl başlattığı "Beyond Walls" projesinin 8'inci eserini İstanbul'da yaptı. Daha önce Avrupa ve Afrika kıtalarını buluşturan Saype, bu kez de Avrupa ve Asya'yı kavuşturmak için İstanbul'u seçti. Sanatçı Haliç’te bulunan 6 bin 300 metrekareden oluşan platform üzerine birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı simgelelyen iç içe geçen, tokalaşmış elleri çizdi. Dev eser drone ile havadan da görüntülendi. (ÖFA
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