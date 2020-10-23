- Fransız milletvekilinin islamofobi çıkışı: “Kritik bir noktadayız, Fransa delirmekte”

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( PARİS ) PARİS



- Fransız Milletvekili Clementine Autain televizyon programında ülkedeki terör saldırıları sonrası Müslümanlara karşı yapılan yorum ve uygulamalara ilişkin “Fransa delirmekte” dedi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili katıldığı Franceinfo kanalı programında Fransa’daki son durumu değerlendirdi. Öğrencilerine Hz. Muhammed karikatürü gösterdiği için başı kesilerek katledilen öğretmen Samuel Paty’nin Çarşamba günü anma törenine katılan Autain Fransa’da Müslümanlara karşı yapılan yorum ve uygulamaları eleştirdi.

Autain “Ülkemizin durumundan kaygılıyım, kimin daha iyi aşırı sağ fikri getireceği yarışmasına girmişiz. Ülkedeki nefret iklimini aşırı sağ daha da besliyor. Deliriyoruz. Mantıksız yorumlar yapılıyor. Kızgınım, çünkü kabul edilemez, ülkemizde aşırı sağın önüne kırmızı halı seriliyor” dedi.

Ülkede bazı aşırı sağcı düşünürlerin ve siyasilerin yabancı uyruklu isimlerin yasaklanmasını istemesini akıl almaz bulan Austin “İsimlerin artık Fransız takviminden koyulması ne demek? İçişleri Bakanının marketlerdeki helal reyonu kapatmayı istemesi ne demek ? Artık başörtünün yasaklanması gerektiğini ifade etmek ne demek? Sizce bunlar ortamı sakinleştirir mi? Dengeyi bulmak ve birlik olmak lazım. Terörle mücadele tüm Müslümanları takip etmek mi? Aksine böyle davranarak hem Müslümanları gericilere teslim etmiş oluruz, hem de teröristlerin gündemine, ajandasına adımızı yazmış oluruz” dedi.

Fransa’nın kritik bir noktada olduğunu ve delirmekte olduğunu ifade eden milletvekili “ Fransa’da Müslümanlara karşı bir ayrımcılık var, bunun adı İslamofobi. Ben Charlie Hebdo eylemlerine de gitmiştim, orada muhatap olunmaması gereken insanlarla yan yana durdum, Yahudi düşmanlarına karşı eylemlere de gitmiştim, orada da beni ve ailemi ölümle tehdit eden faşistlerle karşılaştım. İslamofobiye karşı eylemlere de gittim, orada da yan yana gelmek istemeyeceğim insanlar var ama bu eylemlerin hepsine aynı değerleri savunmak için katıldım. Öğretmen Samuel Paty’nin de anma törenine katıldım. Bunların hepsine aynı değerlerimizi korumak için gittim” açıklaması yaptı. Paris’te Pantin Camii’nin İçişleri Bakanı talimatıyla kapatılması ile alakalı “mantıklı ve hukuk çerçevesinde” davranılması gerektiğini dilen getiren Autain, “Özgürlük ve hukuk devleti değerlerini savunmak için teröre karşı bu değerlere sahip çıkmak gerekiyor” ifadesini kullandı. Öğretmen Samuel Paty’nin katledilmesi ile ilgili yapılan baskınların soruşturma kapsamını aştığını dile getiren milletvekili Paty’nin ölüm tehdidi aldığını fakat devlet tarafından korunmadığını dile getirdi. “Terörle mücadeleye imkan lazım” diyen Autain, güvenlik güçlerinin ve istihbaratın yetersiz olduğunu ifade etti.

Fransa’nın uluslararası siyasetini eleştiren milletvekili, Suudi Arabistan ve Katar ile ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini ve Fransız şirketi Lafarge’ın DEAŞ’la ticaret yapması gibi konuların üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.



İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in marketlerdeki helal ürünlerin kaldırılmasını istediğine değinen Autain, “Teröristlerle helal reyonu kaldırarak değil, uluslararası ilişkilerimizi gözden geçirerek mücadele ederiz” dedi.





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