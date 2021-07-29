Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Fransız Konsolosluğu'na bağlı Fransız Kreşi'nin çatısında çıkan yangın korkuttu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fransız Konsolosluğu'na bağlı Fransız Kreşi'nin çatısında çıkan yangın korkuttu

Fransız Konsolosluğu'na bağlı Fransız Kreşi'nin çatısında çıkan yangın korkuttu

Binadan görüntü

Kapitülasyonlar Tarihi Bina Yangın Nadan Altın 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-Ekiplerin müdahalesinden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Kreş olarak kullanılan 3 katlı binanın çatısındaki tadilat nedeniyle yangın çıktı İSTANBUL

- Beyoğlu'nda kapitülasyonlar döneminden kalan eskiden de Fransız Mahkemelerinin görüldüğü ve şu anda Fransız Kreşi olarak kullanılan tarihi binanın çatısındaki tadilat esnasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi Boğazkesen Caddesi Tomtom Kaptan Sokak üzerinde bulunan tarihi binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre kapitülasyonlar döneminden kalan Fransız Mahkemelerinin görüldüğü ve Fransız Konsolosluğu'na bağlı Fransız İlkokulu'na ait Pierre Lottie isimli 3 katlı kreşin çatısında yangın çıktı. Çatısında tadilatın devam ettiği binadan alev ve dumanların çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çatıya kısa süre içinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çatıda devam eden tadilat nedeniyle çıktığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı