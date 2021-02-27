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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Fransız Komünist Partisi’nde cinsel saldırı skandalı ülkeyi karıştırdı - Yüzlerce kişi sokaklara akın etti

- Fransız Komünist Partisi’nde cinsel saldırı skandalı ülkeyi karıştırdı - Yüzlerce kişi sokaklara akın etti

Fransa'da protesto

Sosyal Medya Üniversite Yurdu Sivil Toplum Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

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( PARİS ) - Fransız Komünist Partisi’nde cinsel saldırı skandalı ülkeyi karıştırdı- Yüzlerce kişi sokaklara akın etti PARİS

- Fransız Komünist Partisi (PCF) üyesi 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin, partinin Belediye Meclisi’ne seçilen üyesi Maxime Cochard ve arkadaşı Victor Laby'nin cinsel saldırısına uğradığını açıklayarak, intihar etmesinin ardından patlak veren skandal ülkeyi karıştırdı, yüzlerce kişi sokaklara dökülerek gösteri düzenledi.
Fransız Komünist Partisi (PCF) üyesi olan 20 yaşındaki Guillaume T. adlı üniversite öğrencisi, 21 Ocak 2021 tarihinde, partinin Belediye Meclisi’ne seçilen üyesi Maxime Cochard ve arkadaşı Victor Laby'nin cinsel saldırısına uğradığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Guillaume T. geçtiğimiz 9 Şubat tarihinde de üniversite yurdundaki odasında intihar ederek hayatına son vermişti. Genç öğrencinin hayatına son vermesinin ardından patlak veren skandal ülkeyi karıştırdı. Fransa’da aralarında üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Guillaume T. adlı öğrencinin ölümüne neden olan kişilerin cezalandırılmasını talep eden protestocular, "Guillaume T. için adalet istiyoruz” sloganları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Protestolar, Fransız Komünist Parti (PCF) binası önünde de devam etti. Komünist Parti Ulusal Sekreteri Fabien Roussel, "Yoldaşımızın kaybından üzüntü duyuyoruz. Guillaume için hakikat ve adalet isteniyor. Bu korkunç trajediye ışık tutması gereken bir soruşturma açıldı” dedi.
Öte yandan genç öğrencinin isteği doğrultusunda birlikte olduklarını öne süren Maxime Cochard’ın Komünist Parti’den ihraç edildiği açıklandı.
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