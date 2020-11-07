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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Fransız esnaflardan kendi cenazelerini temsil eden protesto

Fransız esnaflardan kendi cenazelerini temsil eden protesto

-Protestodan görüntüler

( TOULOUSE ) - TOULOUSE

Protesto Cenaze Hükümet Siyah Şemsiye 


- Fransa’da esnaflar hükümetin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dükkanlarını kapatmasını, kendi cenazelerini temsil ettikleri gösteriyle protesto etti. Fransa’nın Toulouse kentindeki Capitole Meydanı’nda bir araya gelen bine yakın esnaf hükümetin korona virüs salgını nedeni ile “temel ihtiyaç satmayan” işletmeleri kapatmasına tepki gösterdi. Eylemciler, siyah kıyafet ve şemsiyelerle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kendi cenaze törenlerini temsil edem koreografi düzenledi.
Meydanda hazırladıkları koreografiyi müzik eşliğinde sergileyen esnaflar, tek tek siyah şemsiyelerini açıp yere yattı. Temsili cenaze törenlerini sergileyen esnaflar, hükümetin mağaza ve işletmelerin ölümüne sebep olduğunu sembolize etti. (ABA-ÖZ-Y)
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