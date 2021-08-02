‘Fransız balkon’dan düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde apartmanın 4. katında bulunan evinin balkonunda, yaslandığı demirlerin yerinden çıkması neticesinde beton zemine düşerek hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı. Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Mahallesi Naci Önder Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında bulunan evinde yalnız olduğu sırada Fransız balkonun demirlerine yaslanan Saadet Ün (45) , demirlerin yerinden çıkması neticesinde aşağı düştü. Binanın giriş katında bulunan kafenin şemsiyesinin üzerine düşen Ün, daha sonra beton zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Ün’ün cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Son yolculuğuna uğurlandı Saadet Ün’ün cenazesi tamamlanan otopsi incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Hacıhızır Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ün’ün cenazesi, Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve 1 çocuk annesi olan Ün’ün yakınları, cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. (MK-HFV-

