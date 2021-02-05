-Merkel konuşma

-Macron konuşma



( BERLİN ) - Fransız-Alman Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleştirildi BERLİN



- Fransız-Alman Savunma ve Güvenlik Konseyi (DFVSR) toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ekonomi, sanayi, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra devam eden ortak projelerin ele alındığı bildirildi.

Fransa ve Almanya arasında gerçekleştirilen Savunma ve Güvenlik Konseyi (DFVSR) toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomi, sanayi, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra devam eden ortak projeler ele alındı. Merkel, toplantıda Avrupa'nın savunma politikaları kapsamında Alman meclisinin Eurodrone projesine onay verdiğini bildirdi. Almanya-Fransa ortak projesi ve Avrupa'nın süper savaş uçağı FCAS (Future Combat Aircraft System) konusundaki gelişmelere de değinen Merkel, iki ülkenin Savunma Bakanlıkları arasında görev bölümü yapıldığını ve projenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların kısa bir zamanda tamamlanacağını ifade etti.

Merkel ayrıca, proje için gereken bütçenin ayarlanmasına karar verildiğini söyledi.



Toplantıda, Almanya’nın öncülüğünde devam eden ve Fransa'nın da ortak olduğu MGCS tank projesinin ilerleyişi, yeni nesil Tiger helikopterlerinin geliştirilmesi, Airbus uçukları hakkında karşılıklı bilgilendirmeler yapıldığı da aktarıldı. Almanya ile Fransa arasındaki tartışmalı Kuzey Akımı Projesi "Nord Stream 2" doğalgaz boru hattı da görüşmede ele alınan konular arasındaydı. Fransa, Rus muhalif lider Alexei Navalny'in tutuklanması nedeniyle Rusya'da gerçekleştirilecek Nord Stream 2'nin durdurulmasını isterken, Alman hükümeti ise doğalgaz hattının tamamlanmasını istedi. “Bugün Fransa ve Almanya aşı konusunda rekabet halinde olsalardı düzensizlik olurdu” Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin aşılama stratejisini desteklediğini vurgulayarak, "Dünyada en çok aşı satın alınan, en çok dozun güvence altına alındığı ve aynı alanda en çok aşının üretildiği yer Avrupa. Avrupa’nın aşı konusundaki yaklaşımını tamamen destekliyorum çünkü bir ülkeyi aşılayıp diğerini aşılamamak olmaz. Bugün Fransa ve Almanya aşı konusunda rekabet halinde olsalardı düzensizlik olurdu. Ekonomi ve özellikle sağlık açısından kötü olurdu” dedi.

Macron, "Merkel ve ben, her şeyin hızlı gelişmesini ümit ediyoruz. İşlerin olabildiğince hızlı gitmesi için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Macron, ABD’deki yeni yönetime ilişkin olarak ise, "Avrupa egemenliğine dair derin bir inancın yeniden teyit edilmesi, yakın ve orta doğu bölgesine tekrar dahil olmak isteyen yeni bir ABD yönetimi bağlamında önemli" dedi.

Almanya ile ortak projeler hakkında da konuşan Macron, "Endüstriyel projelerde, sonuç sonuç almayı istiyoruz. Bugün konuştuğumuz tüm projeler, silah ihracatı konusunda imzaladığımız yasal çerçevenin uygulanmasının bir parçasıdır” dedi İki ülkenin projeleri hakkında Macron, “İki büyük endüstriyel projemiz var, Fransa liderliğindeki Geleceğin Savaş Hava Sistemi projesi ve Almanya liderliğindeki Ana Kara Savaş Sistemi projesi. Bu projelerin hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini istiyoruz" dedi.

Orta Afrika’da bulunan Cad’ın başkentinde 15 ve 16 Şubat'ta yapılacak toplantıya da katılacağını duyuran Macron, "Toplantıda Sahel bölgesinde terörle mücadelede kaydettiğimiz ilerlemeler ve zaferlerimiz hakkında güncel bilgiler sunulacak. Bu alanda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Toplantı konusu devletin, kamu hizmetlerinin ve idarenin terörden arınmış bölgelere dönüşü üzerine odaklanacak” ifadelerini kullandı.



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