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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Fransa’nın Nice kentindeki saldırıda bilanço ağırlaşıyor - Ölü sayısı 3'e yükseldi

- Fransa’nın Nice kentindeki saldırıda bilanço ağırlaşıyor - Ölü sayısı 3'e yükseldi

olay yerinden görüntü

( NİCE ) - Fransa’nın Nice kentindeki saldırıda bilanço ağırlaşıyor- Ölü sayısı 3'e yükseldi NİCE

Polis Bıçaklı Saldırı Terörist Saldırı Saldırı Trol 


- Fransa'nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarında bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Fransa’nın güneyinde yer alan Nice kentinde, bir saldırgan bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Fransız Polisi, Notre-Dame Kilise'nin yakınında gerçekleştirilen saldırının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Polis, "durum kontrol altında, panik yapmayın" açıklamasını yaptı. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, olayın bir terörist saldırı olarak değerlendirildiğini belirtti ve saldırganın gözaltına aldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Gérald Darmanın olayla ilgili polis operasyonunun devam ettiğini ve kriz masası oluşturulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’nun kriz masasına katıldığı bildirildi.
Öte yandan bir kişinin başının kesildiği ve olaya ilişkin terör soruşturması başlatıldığı öğrenildi.
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