Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Fransa'nın birçok kentinde ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

- Fransa'nın birçok kentinde ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Protestodan görüntüler

Güzergah Protesto Metro İstasyonu Polis Şiddeti Irkçılık 

-Detay

( PARİS ) PARİS

- Fransa’nın birçok kentinde ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için yüzlerce kişi sokaklara dökülerek, "küresel güvenlik" yasası gibi uygulamalara son verilmesini talep etti. Fransa’da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi. Ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilerde yüzlerce kişi sokaklara dökülerek, özellikle şiddet veya cinayetle suçlanan polislerin derhal görevinden alınmasını istedi. Gösterilerde ayrıca, tartışmalı “küresel güvenlik" yasası gibi uygulamalara son verilmesi de talep edildi. Başkent Paris'in merkezindeki Lüksemburg Bahçeleri ve Senato yakınında toplanan protestocular, “Devlet suçlarını durdurun” ve “Polis cinayetleri son bulsun” yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı. Gösterilerde, polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden ve çoğunluğu Afrikalı göçmenlerden oluşan kişilerin fotoğraflarının yer aldığı afişler de vardı. Protestocular, ırkçılıkla bağlantılı olarak gözaltına alınırken polis tarafından uygulanan şiddet içerikli tekniklerin kullanılmaması yönünde çağrıda bulundu. Polis, gösterinin başlangıç noktası olan Lüksemburg metro istasyonu çevresinde ve göstericilerin yürüyüş güzergahı boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Başkent Paris’in yanı sıra Marsilya, Lille, Toulouse, Nantes ve Rennes gibi kentlerde de benzer gösteriler düzenlendi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Irkçı Reklam Büyük Tepki ÇektiIrkçı Reklam Büyük Tepki Çekti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement