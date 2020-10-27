- Fransa’nın Bağdat Büyükelçiliği binası önünde protesto



- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamaları Irak’ın başkenti Bağdat’ta protesto edilirken, Fransa Dışişleri Bakanlığı aralarında Irak olmak üzere 4 Müslüman ülkesindeki vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı. Irak’ın başkenti Bağdat'ın merkezinde yer alan Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık grup Fransa aleyhine sloganlar attı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron fotoğrafıyla Fransa bayraklarını ateşe veren grup “Lebbeyke ya Resulallah” sloganları attı. Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen protesto gösterisinde konuşan din adamı Akil el-Kazimi, halkların kültürüne saygı duyduğunu iddia eden Fransa gibi bir ülkenin İslam’a karşı hakaret açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getirdi El-Kazimi konuşmasında Fransa’dan Müslümanlardan özür dilemesini istedi. Öte yandan Müslüman ülkelerindeki tepkilerin büyümesi üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı, aralarında Irak olmak üzere 4 Müslüman ülkelerindeki vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Irak, Endonezya, Bangladeş ve Moritanya’daki vatandaşlarını dikkatli olmaya davet etti.



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