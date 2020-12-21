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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor

- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor

Tren istasyonundan detay

İngiltere Tren Seferleri 

-Yolculardan detay
-Seferlerden görüntü

( PARİS ) PARİS

- İngiltere'de korona virüs mutasyonun hızla yayıldığının açıklanmasının ardından Fransa İngiltere'den tüm seferlerin durdurulduğunu açıklamasına rağmen Paris-Londra arasında çalışan Eurostar trenleri yolcu taşımaya devam ediyor. Fransa, İngiltere'de Covid-19'un mutasyona uğramasının ardından gece yarısından itibaren 48 saat boyunca İngiltere ile tüm ulaşımın askıya alındığını duyurmuştu. Korona virüsün mutasyonunun yayılmasını engellemek için alınan karar kapsamında uçuşlar askıya alınmasına rağmen Paris-Londra arasında çalışan Eurostar trenleri yolcu taşımaya devam ediyor. Başkent Paris’in Kuzey Garı (Gare du Nord) ile Londra’daki St. Pancras Tren İstasyonu arasındaki tarifeli tren seferleri yolcu taşımaya devam ediyor. Fransa Başbakanı Castex tarafından yapılan açıklamada, 48 saat boyunca İngiltere ile karayolu, havayolu, deniz yolu ve demiryoluyla yapılan taşımacılık da dahil tüm seyahatlerin askıya alındığını açıklamıştı.
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