- Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldı



- Mutasyona uğrayan korona virüs nedeniyle İngiltere ile sınırını kapatan Fransa şartlı olarak yeniden sınırını açtı. İngiltere'de mutasyona uğradığı ve daha hızlı bulaştığı tespit edilen korona virüs nedeniyle birçok ülke İngiltere ile ulaşımı durdurdu. Geçtiğimiz Pazar günü daha bulaşıcı olan yeni Covid-19 türü nedeni ile İngiltere ile sınırlarını 48 saat boyunca kapattığını duyuran Fransa, Salı akşamı İngiltere yerel saati ile 23:00'da sınırlarını şartlı olarak yeniden açtı. Fransa hükümetinin koşullu olarak İngiltere'den Fransa'ya yapılacak olan seyahatlerde yolcuların 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Covid-19 testi şartı bulunuyor. Ayrıca yolcuların Avrupa Birliği bölgesinde veya İngiltere'de oturum hakkına sahip olması ve önemli seyahatler yapılması şartıyla Fransa'ya kabul edileceği duyuruldu.



loading...