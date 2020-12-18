Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- Fransa'da Yüzlerce Göçmen Sokağa İndi

- Fransa'da Yüzlerce Göçmen Sokağa İndi

Protestolar

Sağlık Hizmeti Polis Şiddeti Sokağa Çıkma Yasağı Sınır Dışı Tehlikeli Yolculuk 

-Kaynak: Sosyal Medya

( PARİS ) - Fransa'da yüzlerce göçmen sokağa indi PARİS

- Fransa'da yüzlerce göçmen, 18 Aralık Uluslararası Göçmen Günü'nde başkent Paris'te gösteri yaptı. Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan göçmenler, 18 Aralık Uluslararası Göçmen Günü münasebeti ile küçük çapta da olsa oturma ve çalışma izni olmayanlar başkent Paris'in Republique Meydanı'nda hükümeti protesto etti. Sokaklara dökülen yüzlerce göçmen; göçmenlere yönelik polis şiddeti, sığınma amacıyla çıktıkları tehlikeli yolculuklarda denizde boğularak hayatını kaybeden göçmenler ve sınır dışı edilme gibi konulara dikkat çekmek için protesto gösterisi düzenledi.
Göçmenler, sağlık hizmetinden yararlanamadıklarını ve sosyal koruma olmadan yaşadıklarını belirterek hükümetten, uluslararası insan hakları çerçevesinde kendilerine insanca davranılmasını talep etti. Fransa'da hükümetin Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde almış olduğu gece saat 20.00 ve 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle gösteri, sıkı güvenlik önlemleri altında kısa sürede yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement