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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Fransa’da yangında mahsur kalan aile insan zinciriyle kurtarıldı - İnsan zinciriyle 3. kattaki aileyi kurtaran gençlere onur nişanesi verilmesi için imza kampanyası başlatıldı

- Fransa’da yangında mahsur kalan aile insan zinciriyle kurtarıldı - İnsan zinciriyle 3. kattaki aileyi kurtaran gençlere onur nişanesi verilmesi için imza kampanyası başlatıldı

Gençlerin insan zinciri kurduğu an

( NANTES ) - Fransa’da yangında mahsur kalan aile insan zinciriyle kurtarıldı- İnsan zinciriyle 3. kattaki aileyi kurtaran gençlere onur nişanesi verilmesi için imza kampanyası başlatıldı NANTES

Acil Servis Grup Genç İnsan Zinciri İtfaiyeciler Pazar Günü 


- Fransa'nın Nantes kentinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bir çift ve 6 aylık bebekleri, bir grup genç tarafından insan zinciri kurularak kurtarıldı. Aileyi kurtaran gençlere onur nişanesi verilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Fransa’nın Nantes kentinin doğusunda bulunan Bottiere semtindeki bir apartmanda geçtiğimiz pazar günü yangın çıktı. Hızla yayılan yangın nedeniyle panik halinde itfaiyecileri bekleyen mahalle sakinlerinin yardımına gençler koştu. Fransız gençler, yangında mahsur kalan bir çift ve 6 aylık bebeklerini kurtarmak için apartmana girmek istedi fakat alevler ve duman nedeniyle içeri giremedi. Yere şilte koyduktan sonra pencereden atılan bebeği tutan gençler, 3. katta mahsur kalan çifti kurtarmak için de binanın dış cephesine tırmanarak insan zinciri kurdu. İtfaiyecilerin yangını kısa sürede kontrol altına almasına rağmen çiftin ve bebeklerinin hayatını gençlerin kurtardığı öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 6 aylık bebeğin acil serviste tedaviye alındığı, ebeveynlerinin ise Nantes Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldığı aktarıldı. İnsan zinciri ile 3’üncü kattaki aileyi kurtaran gençlere onu nişanesi verilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Geçtiğimiz pazar akşamından bu yana devam eden "La Bottiere kahramanları için Onur ve Tanınma" adlı kampanyanın dilekçesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulacak.
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