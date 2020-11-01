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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Fransa’da uyuşturucu kartelleri arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

- Fransa’da uyuşturucu kartelleri arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

-Çatışma anında görüntüler

( MONTPELLIER ) MONTPELLIER

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- Fransa’nın Montpellier kentinde uyuşturucu kartelleri arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Fransa’nın güney sahilinde bulunan Montpellier kentindeki Paillade’da uyuşturucu kartelleri arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu otomatik silahların kullanıldığı çatışmada 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi hastanede tedavi altına alındığı ve polis gözetiminden tutulduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, çatışmanın uyuşturucu kartelleri arasındaki bir yüzleşme olduğunu iddia etti. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilerek, bölge güvenlik çemberi altına alındı.
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