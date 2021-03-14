- Fransa’da Uygur Türklerine destek protestosu



- Fransa’da bir grup aktivist, Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürleri ile dini inançlarına yönelik yapılan baskı ve zulmü kınayarak, Uygur Türklerine destek protestosu düzenledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı'nda bir grup aktivist, Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürleri ile dini inançlarına yönelik yapılan baskı ve zulmü kınayarak, Uygur Türklerine destek protestosu düzenledi.

Aktivistler, Çin hükümetinin Uygur halkına karşı yaptığı insanlık dışı muamelenin kabul edilemez olduğunu belirterek, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yüz binlerce kişinin pamuk tarlalarında zorla çalıştırıldığına dikkat çektiler. Aktivistler, Çin hükümetinin Uygur halkına, bilinçli olarak, kimlik ve inançları yüzünden baskı uyguladığını belirterek, bu insanlık dışı uygulamaların çok kez Uluslararası İnsan Hakları kuruluşları tarafından uyarılmış olmasına rağmen Çin hükümetinin ısrarla bu yasa dışı uygulamalara devam ettiğini vurguladı. Aktivistler, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, en az 1 milyon Uygur Türkü'nün kendi rızası dışında tutulduğunu, Pekin yönetimi tarafından Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kurulan kamplarda insanlık dışı psikolojik baskılar yapıldığını ve hala yapılmaya devam ettiğini belirttiler.



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