Fransa’da topladığı yardımlarla Mardin’de ihtiyaç sahibi aileye ev yaptırıyor

- Fransa’da yaşayan Türk asıllı Dilek Arca, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evi yıkılmakta olan ve babaları elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 çocuk için başlattığı kampanyadan gelen gelirle bir ev yaptırmaya başladı.

30 yıldır Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Türk vatandaşı fotoğraf sanatçısı Dilek Arca, Fransızca ismi Le don de l’espoir (Umudun Bağışı) derneğini kurarak her yıl Türkiye’ye geliyor ve yardıma muhtaç ailelere destek çıkıyor. Arca, bugüne kadar topladığı yardımlarla Türkiye’nin farklı illerinde 500’e yakın ihtiyaç sahibi aileye yardım elini uzattı. Geçen hafta içinde geldiği Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşini 2 yıl önce kaybeden ve en küçüğü 2, en büyüğü 16 yaşında 6 çocuğu ile birlikte kayınvalidesiyle yaşayan Mülkiye Kapan’ı evinde ziyaret etti. Arca, Kapan ailesine yeni bir ev için başlattığı kampanyadan gelen parayla evin temelini atmaya başladı.

Fransa’da topladığı yardımları Türkiye’deki ailelere ulaştırdığını ifade eden Arca, “Fransa’da yaşıyorum, fotoğrafçıyım. Yaklaşık iki buçuk senedir yardım işleriyle ilgileniyorum. Valilik, dernek ve muhtarların aracılığıyla Türkiye’de köylerdeki aileleri ziyaret ediyorum. Onlardan her zaman en mağdur ailelerin listelerini alıp ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlere boş gitmiyorum, ya gıda paketleriyle ya da kurban etleriyle. Amacım o aileleri ziyaret edip en mağdurunu bulabilmek. Mülkiye kardeşimizi bu şekilde tanıdım. Evini gördüm ve evi yıkılmak üzereydi. Bir buçuk seneden beri bir kampanya başlattım ve çok şükür dostlarımızın, takipçilerimizin sayesinde evimizin temelini dün attık. Yaklaşık bir buçuk ay sonraya kadar ev bitecek ve evi dayayıp döşeyeceğiz. 6 çocuğuyla ve kaynanasıyla artık huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürecek. Her zaman çocukların eğitimi için onların yanındayım” dedi.

“Allah Dilek abladan razı olsun”Eşi elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettikten sonra tek başına 6 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Mülkiye Kapan, “Allah Dilek abladan razı olsun. İnşallah annesinin, babasının derdini görmez. Bir buçuk senedir bizi takip etmiş. Evimiz yıkılmak üzereydi gelip gördü. Yardım kampanyası yaptı ve evimizi yaptırmaya çalıştı. Dün temeli attı Allah ondan razı olsun” diye konuştu.