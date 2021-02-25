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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Fransa'da Suudi Arabistan'a yapılan silah satışı protesto edildi

- Fransa'da Suudi Arabistan'a yapılan silah satışı protesto edildi

-Protestodan görüntüler

( PARİS ) PARİS

İç Savaş Çatışma Teknoloji Silah Satışı Helikopter 


- Uluslararası Af Örgütü, Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlediği protesto ile Suudi Arabistan'ın Yemen’de sivilleri katlettiği bu nedenle Fransa’nın Suudi Arabistan’a silah satışını durdurması çağrısında bulundu. Fransa’nın başkenti Paris’te Uluslararası Af Örgütü tarafından protesto düzenlendi.
Örgüt, düzenlediği protesto ile Suudi Arabistan'ın Yemen’de sivilleri katlettiği bu nedenle Fransa’nın Suudi Arabistan’a silah satışını durdurması çağrısında bulundu. Yemen'de devam eden iç savaşta Fransız yapımı silahların kullanıldığını belirten Örgüt, Yemen'deki çatışmalarda taraflardan birine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fransa'dan aldıkları silahlar ile Yemen'de sivilleri katlettiğini belirtti.
Göstericiler, sadece kendilerinin değil aynı zamanda Fransız kamuoyunun da Fransa'nın Yemen politikasını eleştirdiğini ifade ederek, Fransa’nın sattığı silahlar arasında lazer hedefleme teknolojisine sahip savaş uçakları, tanklar, helikopterler ile uzun menzilli topçu roketler olduğunu belirtti.
Protestocular, Yemen'de kullanılan Fransız ekipmanları arasında, AS-532 Cougar helikopterleri, AMX 30 tankları da bulunduğu açıkladı.
Göstericiler, Suudi Arabistan’ın Yemen'deki savaşta Fransa'dan gelen askeri malzemeye bağımlı olduğu ifade ederek, Fransa’nın iç savaş boyunca Suudi Arabistan ile yeni silah anlaşmaları yaptığını ve askeri malzeme sevkiyatına devam ettiğini açıkladı.

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