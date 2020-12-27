Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- Fransa’da son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka

- Fransa’da son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka

-Fransa’dan detay görüntüler

( PARİS ) PARİS

Hastane Lyon Bild 


- Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 559 bin 686’ya yükseldi. Fransa’da korona virüs (Covid-19) vaka sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 822 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 559 bin 686’ya ulaştığı bildirildi.
Son 24 saatte 175 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Fransa’da toplam can kaybı 62 bin 746 yükseldi. Ülke genelinde bin 118’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 715 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor. Öte yandan Fransa’da genelinde aşı dağıtımları başlarken, ülkedeki ilk Covid-19 aşısı 78 yaşında bir kadına yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement