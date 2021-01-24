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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Fransa’da son 24 saatte 18 bin 436 yeni vaka

- Fransa’da son 24 saatte 18 bin 436 yeni vaka

Fransa'dan detay görüntüler

( PARİS ) PARİS

Hastane Lyon Bild 


- Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 18 bin 436 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 53 bin 617’ye ulaştı. Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 436 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 3 milyon 53 bin 617’ye ulaştığı bildirildi.
Son 24 saatte 172 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 73 bin 49’a yükseldi. Ülke genelinde bin 706’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 155 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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