Fransa’da Sokağa Çıkma Yasağının Ardından Halk Marketleri Boşalttı



- Fransa’da genel sokağa çıkma yasağı haberinin ardından halk marketlere koşup makarna, un, tuvalet kağıdı gibi ürünleri alarak reyonlarını boşalttı. Fransa’da korona virüs vak'alarındaki artışın ardından ilk etapta 21.00 ile 06.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Çarşamba günü 'Ulusa Sesleniş' konuşması gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma günü itibariyle uygulanacak genel sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini açıkladı.

Macron’un açıklamasının ardından Fransızlar tekrar yiyecek stokları yapmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar marketlerden temel ihtiyaç malzemelerini aldı. Reyonları boşaltan halk makarna, un, yağ, su, tuvalet kağıdı aldı. Bu ürünlerinin satışlarının ise birkaç saat içerisinde yüzde 30 arttığı öğrenildi. Birçok vatandaş boş reyonların görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaşıp eleştiride bulundu.



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