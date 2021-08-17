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- Fransa’da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Fransa’da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı

- Fransa’da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı

-Polisin araca ateş açtığı anlar

Polis Memuru Başkent Yolcu Otobüsü Memur Dur İhtarı 

--Otobüsteki panik anları

( PARİS ) PARİS

- Fransa’nın Rosny-Sous-Bois bölgesinde polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda 1 polis memurunun yaralandığı bildirildi.
Fransa’nın başkenti Paris’in doğu banliyölerinden Rosny-Sous-Bois’te polis, dur ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda bir polis memuru yaralanırken, sürücü aracıyla kaçmayı başardı. Polisin ateş açtığı anlar ise, olay anında bölgede bulunan bir yolcu otobüsünün içinden anbean kaydedildi. Görüntülerde, polisin birkaç el kaçan araca doğru ateş ettiği ve yolcuların ise panikle kendilerini korumak için otobüste yerlere yattığı görüldü.
Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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