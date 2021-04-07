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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Fransa’da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı

- Fransa’da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı

Saldırı anı

( LYON ) LYON

Vitrin Terör Örgütü Saldırı Pazar Günü 


- Fransa'da terör örgütü PKK yandaşları, geçtiğimiz pazar günü düzenledikleri gösteri sırasında Türk restoranlarına saldırdı. Fransa’nın Lyon kentinde terör örgütü PKK yandaşları, geçtiğimiz pazar günü gösteri düzenledi.
Türkiye karşıtı ve PKK yanlısı sloganlar atarak yürüyen terör örgütü yandaşları, gösteri sırasında Türk restoranlarına da saldırdı. PKK yandaşları, camları kırarak restoranlarda maddi hasara yol açtı. Saldırıya uğrayan Türk restoranlarından Çiğköftem’in yanındaki vitrinde yer alan PKK yanlısı grafiti dikkat çekti. Öte yandan, Fransa’dan saldırılar hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.
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