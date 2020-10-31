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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Fransa’da Ortodoks rahibe silahlı saldırı

- Fransa’da Ortodoks rahibe silahlı saldırı

-Olay yerinden görüntüler

( LYON ) LYON

Hastane Rahip Silahlı Saldırı Saldırı 


- Fransa’nın Lyon kentinde Ortodoks bir rahibe silahlı saldırı düzenlendi.
Rahip saldırıda ağır şekilde yaralandı. Fransa’nın Lyon kentindeki 7. Bölgede bulunan Kentin Saint-Lazare Caddesi üzerindeki Rum Ortodoks Kilisesi’nde bir rahip kimliği belirsiz bir kişi tarafından vuruldu. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, yaralı rahip hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, rahibin saldırıda ağır şekilde yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı. Görgü tanıkları, rahibin kiliseyi kapattığı sırada bir kişinin yanına yaklaşarak iki el ateş ettiğini ifade etti.
Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.
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