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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Fransa'da maaş alamayan hotel işçileri hükümeti ve işvereni protesto etti

- Fransa'da maaş alamayan hotel işçileri hükümeti ve işvereni protesto etti

otel önü detay

Protesto Başkent Hükümet Irak 

-protesto detay
-kafe detay

( PARİS ) PARİS

- Fransa'nın başkenti Paris'te korona virüs salgınından etkilenen ünlü otel zinciri Le Grand Hotel'in çalışanları, maaş alamadıkları gerekçesiyle protesto gerçekleştirerek hem hükümete hem de işverene tepki gösterdi. Fransa’da korona virüs salgını nedeniyle işçi çıkarmayı sürdüren ve ne zaman açılacağı belli olmayan otel zincirleri iflasla karşı karşıya olduklarını açıklarken, çalışanlar ise maaş alamadıkları gerekçesiyle tepkili. Başkent Paris’in tarihi otellerinden Le Grand Hotel ile otelin alt katındaki dünyaca ünlü Cafe De La Paix çalışanları maaşlarını alamadıkları için protesto gerçekleştirdi. Çalışanlar bağlı bulundukları genel iş sendikasının desteğiyle otel ve kafe önünde bir araya geldi. Öfkeli çalışanlar, "Bırakın çalışalım, işimizin başına dönmek istiyoruz. Hükümet yardımda bulunduğunu söylüyor. Ama işveren yeterli yardım alamadığını iddia ediyor. Maaşlarımız ödenmiyor, zor günler yaşıyoruz" şeklinde hem hükümete hem de işverenlerine tepkilerini dile getirdi. Paris’in Opera Meydanında bulunan Le Grand Hotel, yabancı ülke liderlerinin konakladığı otel olarak da biliniyor. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Tansu Çiller’in de Paris’e geldikleri zaman konaklamayı tercih ettikleri tarihi oteller arasında bulunan Grand Hotel’in alt katındaki tarihi Cafe De La Paix de aynı şekilde birçok tanınmış ünlü isimlerin kahve içtikleri mekan olarak biliniyor.
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