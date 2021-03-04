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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Fransa'da kültür sektörü çalışanları yeniden sokakta

- Fransa'da kültür sektörü çalışanları yeniden sokakta

-Protestodan görüntüler

( PARİS ) PARİS

Hastalık Protesto Hükümet Irak 


- Fransa'da Covid-19 salgını nedeniyle bir yıldır kapalı olan tiyatro, opera ve benzeri kültür sektörü çalışanları hükümetin uyguladığı kısıtlamaları protesto etmek için yeniden sokağa indi. Fransa’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar devam ederken, tiyatro, opera ve benzeri kültür sektörü çalışanları yeniden sokağa indi. Başkent Paris'teki Republique Meydanı’nda buluşan göstericileri, Elysee Sarayı yakınındaki Madeline Meydanı'na yürüdü. Başkentin dışında belli başlı birçok büyük kent de de protesto vardı. Göstericiler, 1 yıldan fazla süredir mesleklerini icra edemedikleri için zor günler geçirdiklerini belirterek, iş yerlerinin açılmasını ve kendilerine çalışma izni verilmesini istedi. Kültür sektörünün yeniden açılması ihtimalinin hala belirsizliğini koruduğunu aktaran sanatçılar, "Hükümet bizi açlığa mahkum etti. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bırakın çalışalım” ifadelerini kullandı. Kültür sektöründe tüm çalışanların kendilerine sorduğu soru şu, "Faaliyetlerimiz 'normale' dönene kadar nasıl dayanılacağını bilmez bir haldeyiz 'Fransa'da Kültür Tehlikede' birileri bu belirsizliğe dur demeli " açıklamasında bulundu. Göstericiler, hükümetin taleplerini dinlemeyi reddettiğini ve önerilerini dikkate almadığını açıklarken, kısıtlamalar nedeni ile birçok sinema, tiyatro, müze ve benzeri işletmelerin iflas ettiğini öne sürdü. Protestocular, 1 yıldır çalışmadıklarını, hastalık ve benzeri durum için hiç bir sosyal güvencelerinin olmadığını belirtti.
Tüm kültür sektörü çalışanlarının birlikte ayağa kalkacağını belirten göstericiler, seferberlik ilan ederek çalışma haklarını geri alacaklarını belirtti.

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