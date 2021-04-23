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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü

- Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü

KARAKOLUN ÖNÜNDEN DETAYLAR

( PARİS ) PARİS

Bıçaklı Saldırı Kadın Polis Polis Memuru Başkent Saldırı 


- Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısındaki Rambouillet'teki bir karakolda polis memurunu bıçaklayarak öldüren saldırganın Tunus uyruklu olduğu ve diğer polislerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet'te karakolda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya dair detaylar netleşiyor. Karakolda bıçakla 49 yaşındaki bir kadın polisi yaralayarak öldüren saldırganın Tunus uyruklu olduğu ve 2009’da Fransa’ya giriş yaptığı öğrenildi. Diğer polislerin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın hayatını kaybettiği aktarıldı. Paris bölge başkanı Valery Pecresse saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Trajik saldırıyı öğrendim, yasta olan polis memurlarımıza desteğimi göstermek için bölgeye gideceğim” ifadelerini kullandı.
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